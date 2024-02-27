На Украине клирикам УПЦ предъявили обвинения в распространении коммунистической символики

Им грозит до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Настоятелю храма и священнику мужского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатье предъявлены обвинения за публикацию в соцсетях советской символики. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ обвинение предъявлено двум клирикам-коммунистам УПЦ в Закарпатье", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СБУ пояснили, что обвиняемые "были идеологическими сторонниками коммунистического режима" и публиковали в соцсетях советскую символику и лозунги. Обвинение предъявлено по статье о пропаганде коммунистической символики. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики был принят на Украине в 2015 году на волне кампании по так называемой декоммунизации, запущенной занимавшим тогда пост президента страны Петром Порошенко. Закон запрещает публичную демонстрацию не только символики компартии, гимна и герба СССР, но и изображений, памятников, надписей, посвященных лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах управления СССР, УССР, а также других союзных республик.