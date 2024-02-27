В Тверской области создали гастрономический путеводитель с любимыми блюдами Пушкина

Его презентовали на Всемирном дне экскурсовода в Твери

ТВЕРЬ, 27 февраля. /ТАСС/. В Тверской области совместно с историками и рестораторами разработали карту гастрономического туризма по региону, в нее вошли любимые блюда поэта А. С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Совместно с историками и рестораторами разработана гастрономическая карта. Ее главная идея заключается в продвижении путешествия через любимые блюда поэта, которые он советовал попробовать именно в Тверской области. В Твери это розовые блины в ресторане "Пушкин" и макарони от Гальяни в ресторане "Феличита". В Торжке - знаменитые "пожарские" котлеты, в Старице - яблочные слойки Вульфа по восстановленному рецепту из имения Берново", - говорится в сообщении.

Гастрономический путеводитель представили на Всемирном дне экскурсовода в Твери, участие в мероприятии приняли более 100 гидов региона.

В рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта музей живописи В. М. Сидорова "На теплой земле" подготовил новую интерактивную программу "Пушкин вам не памятник", для экскурсоводов был презентован литературно-музыкальный спектакль "Метель". На мероприятии также обсуждался подход к разработке авторских обзорных знакомств с малыми городами региона через исторические личности.

В целом в новом туристическом сезоне в Тверской области ожидается более 128 культурных событий, связанных с именем А. С. Пушкина. Ключевым событие станет музыкально-театрализованный литературный проект "Пушкинфест", который пройдет в июне в усадьбе Берново Старицкого округа. "Для Верхневолжья с его уникальным историческим и культурным наследием, живописной природой и богатыми традициями гостеприимства туризм является одним из ключевых направлений развития. Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.