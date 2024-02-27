Суд в Индии призвал остановить "ложную рекламу" производителя аюрведических лекарств

Отмечается, что реклама препаратов компании Patanjali Ayurved "бездоказательно уверяет", что ее аюрведические средства излечивают серьезные заболевания

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Индии выступил с резкой критикой в адрес властей страны за бездействие в отношении "ложной рекламы" аюрведических препаратов производства компании Patanjali Ayurved, которой владеет известный в республике пропагандист йоги и аюрведы Баба Рамдев. В заявлении суда отмечается, что реклама этих препаратов вводит в заблуждение "всю страну".

Суд отметил, что реклама препаратов этой компании "бездоказательно уверяет", что ее аюрведические средства излечивают серьезные заболевания. "В заблуждение вводится вся страна. Это очень прискорбно. Правительству придется принять немедленные меры", - говорится в заявлении коллегии суда, которое цитирует телеканал NDTV.

"Правительство сидит с закрытыми глазами", - добавил Верховный суд. Коллегия отметила, что ВС ранее уже выступал с подобными предупреждениями, но меры не были приняты.

В ноябре прошлого года Верховный суд в первый раз предостерег компанию Patanjali Ayurved от использования "ложных" и "вводящих в заблуждение" заявлений в рекламе лекарств. Тогда судьи потребовали от йогина и бизнесмена Баба Рамдева не использовать в рекламе необоснованные заявления, что его средства якобы излечивают различные, в том числе серьезные заболевания, и воздержаться от обвинений, "направленных против современной медицины".

Серьезное противостояние сторонников традиционных методов лечения, лидером которых выступает Баба Рамдев, и профессиональных врачей, практикующих современную доказательную медицину, обострилось во время пандемии коронавирусной инфекции. В августе 2023 года Индийская медицинская ассоциации (IMA) обратилась в Верховный суд, потребовав принятия мер против Рамдева за "бездоказательную критику врачей". Тогда гуру выступил с заявлением, что "сотни тысяч людей умерли из-за аллопатических лекарств [средств современной медицины]", что, якобы, гораздо больше, чем тех, кто умер из-за того, что они не получали лечения или кислорода во время пандемии.

Йогин известен своим скептическим отношением к современной медицине. Он является совладельцем Patanjali Ayurved, крупнейшей в Индии компании, производящей различные аюрведические препараты (а также другие товары, в том числе "аюрведические" джинсы), и снискал известность благодаря тому, что сумел превратить йогу и аюрведу в очень доходный бизнес. Гуру основал сеть платных школ в стране и за рубежом - есть его последователи и в России. Летом 2020 года его компания объявила о разработке на основе "старинных аюрведических рецептов" лекарства от COVID-19 под названием Coronil. Профессиональные медики весьма скептически относятся к этому препарату.