В НОМ заявили, что наблюдатели готовы ответить на попытки дискредитации выборов

Председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод высказал убежденность, что предстоящее голосование пройдет при строгом и объективном общественном контроле

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Система общественного наблюдения прошла необходимую подготовку к предстоящим выборам президента РФ и готова дать адекватный ответ в случае попыток дискредитации избирательной системы. Об этом заявил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в Общественной палате РФ, где проходит презентация модернизированного золотого стандарта общественного наблюдения.

"Система общественного наблюдения и контроля прошла необходимую подготовку, включающую уточнение нормативно-правового регулирования деятельности наблюдателей, разработку новых инструментов и практик общественного наблюдения, укрепление федеральной и региональной инфраструктуры, расширение числа электоральных экспертов. Такой многолетний опыт работы наблюдателей, электоральных экспертов позволяет адаптироваться к внешним вызовам, эффективно работать на достижение поставленных обществом задач, соответствовать требованиям времени", - сказал Брод.

Эксперт высказал убежденность в том, что предстоящие выборы пройдут при строгом и объективном общественном контроле. "Будет дан адекватный ответ попыткам дискредитации политической, избирательной системы, эксперты дадут свою объективную, профессиональную оценку итогам всего избирательного марафона", - добавил он.

Брод сказал, что ежегодно при участии ассоциации НОМ проводится более 1,3 тыс. мероприятий по подготовке общественных наблюдателей, из них порядка 20 - крупные межрегиональные семинары для повышения квалификации региональных преподавателей, проводящих непосредственное обучение наблюдателей в регионах. В 2024 году структурами, организующими общественное наблюдение в России, уже проведено более 2,9 тыс. региональных семинаров, процесс обучения будет продолжаться - спецподготовку пройдут наблюдатели за дистанционным электронным голосованием, наблюдатели, которые будут работать на участках в СИЗО, сообщил Брод.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.