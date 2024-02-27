На сопках в центре Владивостока намерены создать амфитеатры и обустроить видовые площадки

Для проведения работ ДОМ.РФ планирует передать участки администрации города

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Архитектурно-градостроительная концепция двух сопок - Крестовой и Орлиной - в центральной части Владивостока разработана и утверждена. На возвышенностях обустроят смотровые площадки, лестницы и другие объекты, необходимые для комфортного пребывания туристов и местных жителей, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков.

"Сопки Крестовую и Орлиную планируют благоустроить во Владивостоке. Архитектурно-градостроительную концепцию единогласно утвердили сегодня на градсовете. Документ разработали в АО "ДОМ.РФ", в собственности которой сейчас находится часть земельных участков на сопках. По представленной концепции предложено обустроить дорожки из прочных материалов, практически не затрагивая изменения существующего ландшафта, установить амфитеатры, навесы, смотровые площадки, арт-объекты, лестницы, освещение, выполнить озеленение и создать другие элементы благоустройства", - сообщил Шестаков в своем Telegram-канале.

ДОМ.РФ планирует передать участки администрации Владивостока, чтобы на территории можно было выполнить благоустройство. "Утверждение данной концепции - это первый шаг большой работы по дальнейшему созданию здесь комфортных общественных пространств. Во Владивостоке эти сопки давно стали знаковыми местами, куда приезжают как местные жители, так и туристы, чтобы полюбоваться красивыми видами нашего города", - отмечает в сообщении градоначальник.

Высота Крестовой сопки - 89 м, с нее открывается вид на часть города, бухту Золотой Рог и визитную карточку Владивостока - вантовые мосты - Русский и Золотой. Название она получила из-за установленного на ней в конце XIX века поклонного креста, на месте которого в советское время планировалось установить 30-метровую статую Владимира Ленина. Сопка Орлиная (Орлиное гнездо) - самая высокая точка исторической части города Владивостока. Максимальная высота достигает 199 м над уровнем моря.