Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы из-за оттепели

Москвичей призвали быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры воздуха лед на водной акватории начал менять свою структуру, потому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что сейчас на Москве-реке толщина льда составляет от 10 до 20 см, в заливах и поймах - от 25 см до 42 см, на внутренних водоемах - до 42 см, на прудах в ТиНАО - до 40 см.

"Профильные службы регулярно проводят замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км в час", - добавил он.

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов, заключил глава комплекса городского хозяйства.