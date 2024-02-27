СМИ: марш фермеров парализовал центр Варшавы

По данным телеканала Polsat, сотни протестующих начали запускать петарды и жечь дымовые шашки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Марш фермеров и присоединившихся к ним шахтеров и охотников парализовал центр Варшавы. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По данным телеканала, участники акции под названием "Марш на Варшаву" с утра стали собираться у Дворца науки и культуры, подаренного социалистической Польше Советским Союзом в 50-х годах ХХ века. Там сотни протестующих начали запускать петарды и жечь дымовые шашки. Серьезных инцидентов зарегистрировано не было, однако полиции несколько раз пришлось вмешаться. Трамвайное и автомобильное движение в центре было парализовано.

В 11:00 по местному времени (13:00 мск) участники акции начали движение к зданиям Сейма и канцелярии премьер-министра Дональда Туска. В их руках плакаты и транспаранты с требованиями запретить ввоз в Польшу агропродукции с Украины. Фермеры из Вроцлава привезли с собой сделанный из тюков сена макет танка с надписью на борту "АгроАбрамс".

Главными требованиями участников "Марша на Варшаву" является эмбарго на ввоз в Польшу украинского зерна и других продуктов, а также отмена "Зеленого курса" - экологического плана ЕС по достижению к 2050 г. нулевых углеродных выбросов в атмосферу.

Ранее организаторы марша предполагали, что в нем примут участие от 30 до 50 тыс. человек.