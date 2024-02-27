Более 7 тыс. премиальных авто переместили на спецстоянки в Москве с начала года

Водители оставляли их на местах для людей с инвалидностью, под запрещающими знаками или на тротуарах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. премиальных автомобилей переместили на спецстоянки с начала текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"С начала года по решению инспекторов МАДИ и ГИБДД на спецстоянки переместили более 7 тыс. премиальных авто. Водители оставляли их на местах для инвалидов, под запрещающими знаками или на тротуарах. Чаще других на спецстоянки отправлялись авто марок: Toyota (1 767 авто), Mercedes (1 538 авто), BMW (1 477 авто), Audi (834 авто), Volvo (444 авто)", - значится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, эвакуаторы "Московского паркинга" перемещают машины на спецстоянки, что предотвращает несчастные случаи и ДТП, которые могут возникнуть из-за неправильной парковки. "Мы перемещаем на спецстоянки автомобили, которые припаркованы с нарушениями правил, вне зависимости от марки, внешнего вида и стоимости машины. Такие авто мешают пешеходам, городскому транспорту и другим участникам дорожного движения и могут стать причиной ДТП. Просим водителей всегда парковаться только в разрешенных для этого местах", - отметил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.