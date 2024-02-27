Вход в Олимпийский парк ограничат на время проведения Всемирного фестиваля молодежи

Территория будет доступна только для аккредитованных участников

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Вход на территорию Олимпийского парка на время проведения Всемирного фестиваля молодежи будет доступен только аккредитованным участникам. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной территории Сириус.

"С 28 февраля будет ограничен проход в Олимпийский парк. На время Всемирного фестиваля молодежи вход в периметр проведения мероприятий будет доступен только для участников", - говорится в сообщении.

Доступными для аккредитованных участников будут Олимпийский парк, Университет "Сириус" и часть территории между Олимпийским парком и Университетом, от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта.

Как уточнила пресс-служба Сириуса, ограничения начнут действовать с 08:00 28 февраля и продлятся до завершения мероприятий фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.