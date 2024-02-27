В Думе предложили сделать церемонию поднятия флага обязательной для всех школ в РФ

Это коснется и частных школ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова обратилась в Минпросвещения РФ с предложением сделать обязательной церемонию поднятия государственного флага во всех российских школах, в том числе частных. Копия обращения в министерство есть в распоряжении ТАСС.

"Просим рассмотреть возможность внесения изменений в соответствующие федеральные основные общеобразовательные программы для придания указанной церемонии статуса обязательной для всех общеобразовательных организаций независимо от форм собственности", - говорится в обращении.

Как отметила Казакова на пленарном заседании в Госдуме, эта инициатива нашла поддержку в министерстве.

По ее словам, с 1 сентября 2022 года в общеобразовательных организациях проводится еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. При этом, по словам Казаковой, проведение этой церемонии носит рекомендательный характер, в отличие, например, от внеурочных занятий "Разговоры о важном". "Она не включена во "внеурочную деятельность" соответствующих федеральных общеобразовательных программ и осуществляется не всеми общеобразовательными организациями, в основном частными школами в субъектах Российской Федерации", - сказано в письме.

Как отметила глава комитета, церемония поднятия флага играет важную роль для патриотического воспитания подрастающего поколения, "дисциплинирует и сплачивает детей, является инструментом формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и поддерживается обществом".

Госдума на пленарном заседании 27 февраля приняла в первом чтении проект федерального конституционного закона, который обязывает все образовательные учреждения в России с нового учебного года разместить на своих зданиях и территориях государственный флаг. Документ внесла в палату парламента 1 февраля группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым и депутатом Казаковой. Действующие правила предусматривают постоянное размещение государственного флага на зданиях общеобразовательных организаций - школ, гимназий, лицеев или на их территориях.