Глава СПЧ попросил найти альтернативу дороге через "Лосиный остров" в Королев

Постоянная комиссия СПЧ по экологическим правам совместно с ведущими экологами и экспертами пришла к выводу, что подготовленные документы "не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, а строительство дороги по представленному проекту нанесет существенный вред природным комплексам национального парка"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова рассмотреть альтернативу строительству автодороги в город Королев через национальный парк "Лосиный остров". Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

Отмечается, что постоянная комиссия СПЧ по экологическим правам совместно с ведущими экологами и экспертами, изучив материалы по строительству въезда в Королев через "Лосиный остров", пришла к выводу, что подготовленные документы "не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, а строительство дороги по представленному проекту нанесет существенный вред природным комплексам национального парка".

"В связи с этим Валерий Фадеев сегодня направил письмо министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. К нему также приложено экспертное заключение, подписанное академиками и членами-корреспондентами РАН, докторами наук и заслуженными экологами РФ", - говорится в сообщении.

В своем письме Фадеев отмечает, что транспортные проблемы Королева надо решать с соблюдением природоохранного законодательства. "Просим Вас обеспечить рассмотрение альтернативных вариантов решения транспортных проблем Королева, не затрагивающих территорию национального парка "Лосиный остров", - цитирует Telegram-канал письмо главы СПЧ.

Ранее на сайте администрации Королева были опубликованы предварительные материалы ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) по проекту: "Реконструкция автодороги от трассы М-8 "Холмогоры" по Водопроводной аллее до улицы Калининградская в городских округах Мытищи и Королев". До 13 января все желающие могли высказать свое мнение по материалам. Дополнительный въезд в город, по мнению муниципальных властей, возможен только с использованием существующей технической дороги, проходящей через нацпарк "Лосиный остров".