ТНТ снимет пародию на советскую комедию "Бриллиантовая рука"

Картина выйдет 31 декабря

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Телеканал ТНТ снимет пародию на советскую комедию Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", картина выйдет 31 декабря 2024 года. Об этом сообщила директор ТНТ Тина Канделаки.

"Новый новогодний фильм 2024 года пока идет под рабочим названием "Бриллиантовая рука". Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актерами уже идут переговоры. Будет смешно", - сказала она.

По словам Канделаки, сейчас идет кастинг, после которого станут известны имена исполнителей главных ролей.

Над созданием нового фильма работает команда авторов двух предыдущих новогодних проектов канала: "Самоирония Судьбы" и "Иван Васильевич меняет все!". Режиссерами выступили Миша Семичев и Роман Ким, а креативными продюсерами - Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

"Бриллиантовая рука" - советская комедия, снятая в 1968 году Гайдаем.