СМИ: суд Бангладеш запретил сообщать родителям пол ребенка до его рождения

Решение суда связано с вопросом гендерного равенства в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Суд Бангладеш ввел запрет на разглашение информации о поле ребенка до момента его рождения за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям. Об этом сообщила газета The Daily Observer.

По ее информации, подобные рекомендации разработало и представило Генеральное управление медицинского обслуживания (DGHS) страны. Так, медицинские учреждения Бангладеш не смогут раскрывать пол будущего ребенка, если того не требуют врачебные показания, а также не смогут публично сообщать, что у них есть технические возможности его определить. При этом, как отметил юрист управления, если сведения о поле ребенка необходимы для его лечения, врачи будут иметь возможность предоставить родителям соответствующую информацию.

Отмечается, что решение суда связано с вопросом гендерного равенства в стране, которому, по мнению DGHS, должны способствовать в том числе медицинские учреждения. Слушания были посвящены обсуждению петиции четырехлетней давности, которая требовала запретить определение пола ребенка до его рождения, чтобы обеспечить защиту младенцев и беременных женщин.