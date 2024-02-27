Цивилев заявил, что в Кузбассе будут поддерживать многодетные семьи с любым уровнем дохода

В регионе поддержкой смогут воспользоваться более 40 тыс. семей

КЕМЕРОВО, 27 февраля. /ТАСС/. Меры поддержки многодетных семей в Кузбассе будут действовать без ограничений, независимо от их дохода и нуждаемости. Глава региона Сергей Цивилев уже поручил правительству области подготовить изменения в действующее законодательство, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

"Указом президента от 23 января регионам рекомендовано ввести меры социальной поддержки многодетных семей, касающиеся обеспечения лекарствами, бесплатного проезда, льгот на оплату ЖКХ и другие. Многие эти меры у нас в Кузбассе есть, и мы их сохраняем, но они действуют только для семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, это 14 062 рубля. Мной принято решение о введении у нас в регионе всех рекомендованных указом мер социальной поддержки, при этом мы отменяем критерий нуждаемости", - отметил Цивилев, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, все многодетные семьи до достижения старшим ребенком 18 лет, при очном обучении до 23 лет, смогут получать меры поддержки независимо от их дохода. Кроме того, будут сохранены дополнительные меры - ежемесячная денежная выплата 1 200 рублей и ежеквартальная денежная выплата от 500 до 1 000 рублей. Поддержкой смогут воспользоваться более 40 тыс. кузбасских многодетных семей.

Губернатор напомнил, что в регионе также строится межвузовский кампус, где будут предусмотрены общежития для молодых семей с детьми и детский сад. Более того, необходимо разработать индивидуальную программу обучения для студенток, ожидающих прибавления в семье. "Такой комплекс мер поддержки обязательно даст результат", - добавил Цивилев.