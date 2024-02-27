ГД дает Москве и Петербургу право рассматривать дела о нарушениях в наружной рекламе

Речь идет о нарушениях, которые совершены на территории этих субъектов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать органам исполнительной власти Москвы и Санкт-Петербурга право рассматривать дела о нарушении требований к установке и эксплуатации рекламных конструкций. Речь идет о нарушениях, которые совершены на территории этих регионов.

Документ внесла в октябре 2023 года группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым. Авторы инициативы предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 23.79.3 (органы исполнительной власти субъектов РФ - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, осуществляющие отдельные полномочия, предусмотренные законодательством о рекламе).

В ней устанавливается, что органы исполнительной власти этих регионов рассматривают дела по статье 14.37 КоАП о нарушении требований к установке и (или) эксплуатации рекламных конструкций. Сейчас их рассматривают судьи и арбитражные суды, указали парламентарии в пояснительной записке.

"При наличии закона органы власти Москвы и Санкт-Петербурга смогут рассматривать указанные административные дела, в результате чего снизится нагрузка на органы МВД и на суды, а также снизится объем производства с нарушением сроков рассмотрения. В органах исполнительной власти Москвы и Санкт-Петербурга уже сегодня имеются подразделения, которые осуществляют производство по делам о сходных административных правонарушениях", - сказал в ходе пленарного заседания Госдумы сенатор Иван Абрамов.