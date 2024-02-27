В Коми открыли мемориальную доску в память о герое СВО Рустаме Ниязове

В церемонии приняли участие родители, учителя, лицеисты, глава Республики Коми Владимир Уйба и министр спорта России Олег Матыцин

СЫКТЫВКАР, 27 февраля. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе специальной военной операции (СВО) Рустаме Ниязове установили на фасаде Лицея народной дипломатии в Сыктывкаре, где учился боец, награжденный орденом Мужества посмертно. В церемонии приняли участие его родители, учителя, лицеисты, глава Республики Коми Владимир Уйба и министр спорта России Олег Матыцин, передает корреспондент ТАСС.

"Рустам Ниязов - настоящий патриот, герой, человек, который отдал самое дорогое, что есть у всех нас - жизнь. Отдал за други своя и за нашу Родину. Сегодня на наших исконных территориях вершится судьба целостности, независимости и суверенитета нашей России, нас с вами. Сегодня наши лучшие сыны, отцы, братья сражаются с нацизмом, который снова поднял голову при поддержке всего коллективного Запада <…>. Самое важное сегодня, что мы поддерживаем всех наших ребят, которые сражаются, а самое святое - охранять память погибших", - сказал на церемонии глава республики.

"Этот подвиг должен вдохновлять нас жить с высоко поднятой головой и понимать, что сегодня - время выбора. От этого выбора зависит будущее нашей великой страны. Сегодня такой период, когда в ваших руках, ребята, наше будущее. Вы должны учиться, помнить своих предков, гордиться своими учителями и передавать эти знания тем, кто будет после вас", - обратился Матыцин к лицеистам.

Как отметила мама героя Ирина Ниязова, Рустам был мирным, добрым, внимательным сыном, братом и мужем, но при всей его такой тонкости всегда был стержень, который должен быть у каждого мужчины. "Выражаю признательность за открытие этой мемориальной доски по увековечению памяти нашего сына, который героически погиб в ходе проведения специальной военной операции. Рустам родился воином и воином ушел", - сказал отец героя, военный комиссар Удорского района Республики Коми Абдусатор Ниязов.

В лицее героя запомнили "необыкновенным романтиком, вечно влюбляющимся, готовым прийти на помощь в любую минуту", рассказала директор Ирина Пустовалова. "Сегодня мы склоняем головы перед стойкостью родителей Рустама, которые потеряли сына. Открытие мемориальной доски в лицее для нас - это честь. Это наша светлая память о нем, которую мы сохраним для будущих поколений", - сказала директор лицея.

О герое

Рустам Ниязов родился 8 мая 1997 года в Читинской области, в Сыктывкар приехал вместе с родителями в 2002 году. Потомственный офицер. В 2021 году окончил с отличием Михайловскую военную артиллеристскую академию в Санкт-Петербурге. После обучения был направлен для прохождения военной службы в войсковую часть 48315 города Знаменска Астраханской области. 24 февраля 2022 года был направлен в Донецкую Народную Республику.

Начальник расчета 439-й гвардейской Перекопской ордена Кутузова реактивной артиллерийской бригады гвардии лейтенант Рустам Ниязов погиб 18 июля 2022 года. Ценой своей жизни он остановил диверсионную разведывательную группу противника, которая ворвалась к месту базирования реактивного дивизиона. Благодаря его умелым действиям ни одна боевая машина не пострадала, военнослужащие остались живы. За героизм и самоотверженность награжден государственными наградами: медалью Жукова и орденом Мужества (посмертно).