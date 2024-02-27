Ленобласть проработает меры поддержки региональных лекторов общества "Знание"

В региональном отделении общества работают 107 лекторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Ленинградская область проработает меры поддержки лекторов, которые принимают активное участие в работе регионального отделения Российского общества "Знание". Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета по сохранению культурного наследия, председатель регионального отделения организации Владимир Цой.

"Мы стараемся не только номинально развивать эту историю, мы предполагаем ряд мер поддержки лекторов общества "Знание", потому что для нас это очень важно. <...> Мы проработали в этом году соглашение, которое, будет подписано между нашим отделением общества "Знание" и Ленинградской областью, где прописан ряд мер поддержки лекторов, в частности мы предлагаем поддерживать финансово наиболее активных лекторов, например, ко Дню российской науки, помогать с транспортом там, где нужно добраться в очень отдаленные районы. Такие вещи Ленинградская область планирует и возьмет все-таки на себя", - сказал он.

Как добавил Цой, в региональном отделении общества "Знание" активно себя проявляют 107 лекторов. Это представители совершенно разных учреждений региона, в числе которых Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт", Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, ЛГУ им. А. С. Пушкина, Ленинградский областной колледж культуры и искусств, музей-заповедник "Монрепо".

По словам заместителя председателя наблюдательного совета регионального отделения Российского общества "Знание" Станислава Еремеева, отделение ставит для себя амбициозные задачи по повышению уровня качества образования населения Ленинградской области, поддерживая и популяризируя специалистов в области экологии, волонтерства, науки и искусства. Наибольший же отклик получают темы истории и краеведения, поэтому им планируется уделять особое внимание.

"Мы активно поддерживаем краеведов Ленинградской области, и у нас есть целый ряд проектов, которые реализуются. Например, есть проект географического общества и географического факультета ЛГУ им. Пушкина по созданию по каждому району альманахов, которые рассказывают через историю людей историю края", - рассказал он.

По данным заместителя председателя правительства Ленобласти, за 2023 год отделение общества "Знание" вместе с партнерами провело более 400 мероприятий - лекции, мастер-классы, экскурсии и другое, охватив более 9 тыс. участников. На 2024 год в программу внесено порядка 600 просветительских событий.

Общество "Знание"

Российское общество "Знание" - это некоммерческая организация, которая осуществляет просветительскую работу в регионах, проводит бесплатные лекции, а также мероприятия в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения Общества "Знание" открыты в 89 субъектах Российской Федерации.