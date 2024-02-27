Половина опрошенных американцев поддержала идею построить стену на границе с Мексикой

Количество сторонников этой идеи, по данным Университета Монмута, достигло максимума с момента проведения первого опроса на этот счет в 2015 году

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Более 50% американцев поддерживают строительство заградительной стены вдоль границы США с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Университета Монмута.

Согласно исследованию, 53% американцев поддерживают строительство пограничной стены, что считается самым высоким показателем с момента проведения первого опроса на этот счет в 2015 году. При этом 46% респондентов не поддерживают возведение барьеров вдоль границы с Мексикой. Отмечается, что 23% участников опроса считают нелегальную миграцию серьезной проблемой, а 61% - очень серьезной. В то же время опрос показал, что примерно каждый третий американец (32 %) считает, что мигранты чаще совершают насильственные преступления, чем граждане США.

Опрос проводился с 8 по 12 февраля. В нем приняли участие 902 человека. Погрешность составила 4,1 п. п.

24 января американский сенатор Джо Манчин (демократ, от штата Западная Вирджиния) заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе из-за нелегальной миграции является крупнейшим кризисом, с которым сталкиваются США.

Президент США Джо Байден неоднократно подвергался критике за проводимую миграционную политику. Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт обвинил главу государства в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Администрация Байдена отменила несколько миграционных законов, принятых его предшественником Дональдом Трампом, в частности параграф, санкционировавший высылку из США детей без родителей. С изменением этого закона количество высланных мигрантов с детьми значительно уменьшилось.