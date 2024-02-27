ГД отклонила законопроект о приоритетном праве на отпуск одиноких родителей с двумя детьми

Правительство в отзыве отмечало, что в Трудовом кодексе для многодетных родителей несовершеннолетних детей, в том числе одиноких родителей, уже предусмотрены меры поддержки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов ЛДПР о предоставлении одиноким родителям с двумя и более детьми отпуска в удобное для них время.

Документ был внесен депутатами во главе с лидером партии Леонидом Слуцким летом 2023 года. Авторы инициативы предлагали дополнить Трудовой кодекс РФ статьей 262.3, согласно которой ежегодный оплачиваемый отпуск для одиноких родителей, имеющим двух и более детей, предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим ребенком 14 лет.

Правительство РФ в своем официальном отзыве отмечало, что в настоящее время в Трудовом кодексе для многодетных родителей несовершеннолетних детей, в том числе одиноких родителей, уже предусмотрены меры поддержки. Например, предоставление ежегодного оплачиваемого и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время. Согласно отзыву, предлагаемая норма может привести к ухудшению положения одиноких родителей с двумя и более детьми на рынке труда, "поскольку установление для них дополнительных преференций возложит дополнительную финансовую и административную нагрузку на работодателей и не будет стимулировать их к приему таких родителей на работу".