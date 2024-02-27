Участники Школы тепловой и атомной энергетики НИУ "МЭИ" посетят выставку-форум "Россия"

Преподаватели намерены дать слушателям возможность соединить теорию с практикой, показать навыки и умения в решении реальных кейсов компаний и заключить договор о целевом обучении с предприятием-партнером

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Участники Зимней школы тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ-2024) Национального исследовательского университета (НИУ) "МЭИ" планируют посетить павильон "Атом" на Международной выставке-форуме "Россия", а также несколько организаций и заводов - партнеров вуза. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ "МЭИ".

Зимняя школа ИТАЭ - краткосрочная научно-образовательная программа в виде лекций, семинаров, тренингов и экскурсий для студентов старших курсов технических направлений подготовки и выпускников бакалавриата. Она продлится по 1 марта включительно.

"Школа тепловой и атомной энергетики проходит у нас уже не первый год и дает участникам знания о современном уровне развития тепловой и атомной отрасли, основных научных проблемах и актуальных практических задачах отрасли. На протяжении недели со студентами работают не только преподавательский состав университета, но и эксперты крупнейших компаний отрасли", - рассказал ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Преподаватели намерены дать слушателям возможность соединить теорию с практикой, показать навыки и умения в решении реальных кейсов компаний и заключить договор о целевом обучении с предприятием-партнером. А также дать предприятиям возможность формировать свой кадровый потенциал из числа участников школы, талантливой студенческой молодежи.

В этом году сложилась уникальная география участников - студенты из 10 крупнейших вузов из множества регионов, включая Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Якутск. Впервые участники будут защищать кейсы в формате дебатов.

Партнерами зимней школы ИТАЭ выступили АО ИК АСЭ, машиностроительный завод "ЗиО-Подольск", АО "НИКИЭТ", концерн "Росэнергоатом" и его филиал - Курская атомная станция, НПО ЦНИИТ-МАШ, АО "Атомэнергомаш", Федерация ректоров российских и арабских университетов, ООО "Хевел энергосервис", ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК".