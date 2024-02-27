Под Псковом очередь на въезд в РФ из Латвии увеличилась до 870 грузовиков

Кроме того, на российском пункте пропуска "Куничина гора" очереди на въезд со стороны Эстонии ожидают 24 грузовика

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Очередь на въезд из Латвии в Россию через участки российской государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за последнюю неделю увеличилась более чем в 1,2 раза, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Сейчас в очереди на въезд на этих двух пунктах пропуска находятся 870 грузовиков.

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС [автотранспортных средств] перед пунктом пропуска - 570", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Убылинка" в очереди находятся 300 фур. При этом неделю назад на участке российско-латвийской границы в очереди было 720 грузовиков.

Кроме того, на российском пункте пропуска "Куничина гора" в Псковской области очереди на въезд в Россию со стороны Эстонии ожидают 24 грузовика.

В середине апреля 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки, и под ударом находился сектор грузоперевозок. В 2023 году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.