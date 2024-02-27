В Африке произошло сокращение доли пользователей интернета

Согласно подсчетам Международного союза электросвязи, показатель снизился до 37%

ПРЕТОРИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Падение доли пользователей интернета до 37% от общего населения произошло в 2023 году в Африке по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщило агентство Ecofin со ссылкой на подсчеты Международного союза электросвязи (МЭА), которое является специализированным учреждением ООН.

В 2023 году в Африке зафиксировано снижение числа пользователей интернета с 40% в 2022 году, отмечается в исследовании. Причина этого сокращения - длительные отключения электричества во многих африканских странах, перебои в работе интернета и проблемы с доступом в него. В августе 2023 года обрыв подводных кабелей WACS и SAT-3 также вызвал сбои в работе интернета в некоторых африканских странах.

Средний мировой показатель использования интернета составляет сейчас, по данным МЭА, 67%. При этом в Европе, странах СНГ, Северной и Южной Америке уровень использования интернета колебался от 87 до 91%. Для арабских государств и Азиатско-Тихоокеанского региона эта цифра составляет соответственно 69% и 66%.

Сейчас страны Африки пользуется 25 подводными кабелями и 1,2 млн км наземного оптоволокна. По последнему показателю Африка значительно отстает от других регионов мира, указывает Ecofin. В нескольких африканских странах до сих пор отсутствует высокоскоростная телекоммуникационная инфраструктура. Кроме того, цены на фиксированный широкополосный доступ в интернет в Африке является самыми высокими в мире.