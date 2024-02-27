Северная Осетия отремонтирует школы, ФАПы и больницу в Запорожской области

Регион также будет приглашать детей из подшефного района для участия в интенсивных образовательных программах центра "Вершина"

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Северная Осетия отремонтирует в подшефном Черниговском районе Запорожской области школы, ФАПы и больницу до 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В 2025 году Министерство строительства и архитектуры Северной Осетии отремонтирует еще два объекта - это школы в селении Новополтавка и поселке Черниговка. В 2026 году планируется отремонтировать 7 объектов, из них - 3 ФАПа. А в 2027 году пройдет капремонт районной больницы. Работы здесь запланированы на два года", - говорится в сообщении.

Также району передана большая партия художественной литературы и учебников на русском языке для школьников.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики, в этом году в Черниговском районе Запорожской области будет проведен капитальный ремонт школы и детского сада и отремонтирован водопровод.

Будет продолжено и активное взаимодействие в сфере образования. На постоянной основе республика будет приглашать детей из подшефного района для участия в интенсивных образовательных программах центра "Вершина", проводить совместные фестивали, конкурсы, творческие мероприятия. Для специалистов в сфере школьного образования из Черниговского района была разработана программа по обмену опытом с североосетинскими специалистами. Также школьники и студенты Черниговского района Запорожской области будут приглашаться на экскурсии в Северную Осетию по программе "Пушкинская карта". Кроме того, планируется проводить совместные фестивали, конкурсы, творческие мероприятия.

В 2023 году глава Северной Осетии Сергей Меняйло и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о шефской помощи со стороны республики Черниговскому району. В июне того же года на площадке Петербургского экономического форума между Северной Осетией и Запорожской областью было подписано двустороннее соглашение. Документ предполагает развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя российскими регионами в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.