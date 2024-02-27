В Северной Осетии регоператора по обращению с ТКО освободили от налога на прибыль

Поддержка компании обусловлена нормами федерального законодательства

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Эра" в Северной Осетии освободили от налога на прибыль. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Александр Гокоев.

"Для поддержки компанию освободили от налога на прибыль. Данная мера позволит регоператору высвободить часть денежных средств для улучшения оказываемых услуг", - сказал Гокоев.

Как пояснили ТАСС в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики республики, с 2021 года ООО "Эра" за счет внебюджетных средств продолжает вложения в инфраструктуру отрасли: обновлен парк мусоровозов, завершено строительство первой мусоросортировочный линии мощностью 100 тыс. тонн в год. Также на собственные средства компания строит новый полигон, который будет соответствовать современным экологическим требованиям.

Поддержка компании обусловлена нормами федерального законодательства для надлежащего полноценного выполнения региональным операторам обязанностей в области обращения с твердыми коммунальными отходами, пояснили в министерстве.