Меликов поручил проверить публикации о ТЦ в Дербенте, где "замуровали" квартиру

Глава Дагестана назвал случившееся беспределом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить сообщения о торговом центре в Дербенте, внутри которого оказалась "замурована" квартира, и назвал ситуацию беспределом.

Ранее в СМИ сообщалось, что депутат городского собрания Дербента построил торговый центр на площадке, где ранее находился многоквартирный четырехэтажных дом. Выкупить дом полностью ему не удалось, потому что одна из жительниц от продажи своей квартиры отказалась. Торговый центр был возведен вокруг квартиры женщины, которая оказалась "замурованной" внутри построенного здания.

"Мы сейчас вместе с правоохранительными органами проведем проверку в отношении этого депутата, ровно как и проверим законность строительства этого четырехэтажного дома тоже. <...> На мой взгляд, нужно все досконально выяснить, кто, где и на каком этапе довел [ситуацию] до, извините меня, абсолютного маразма. <...> Конечно, это полный беспредел со стороны депутата", - сказал Меликов на пресс-конференции в ТАСС.