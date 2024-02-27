В России Instagram стал доступен некоторым пользователям без VPN

ТАСС направил запрос в Роскомнадзор

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Запрещенный в России Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) доступен у некоторых пользователей на территории страны без VPN. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Кроме того, некоторые пользователи могут открыть Facebook (также принадлежит Meta и запрещен).

ТАСС направил запрос в Роскомнадзор.

Ранее во вторник произошел масштабный сбой в работе некоторых сервисов на территории России. В частности, около часа пользователям был недоступен мессенджер Telegram.