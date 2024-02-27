Журналист "Коммерсанта" назвал справедливым приговор избившим его охранникам

Анатолий Жданов отметил, что речь идет не только о его случае, а о защите всего журналистского сообщества.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фотокорреспондент издания "Коммерсант" Анатолий Жданов назвал справедливым приговор суда людям, которые напали на него и избили во время выполнения им редакционного задания осенью 2020 года. В беседе с ТАСС он отметил, что речь идет не только о его случае, а о защите всего журналистского сообщества.

Ранее суд в Москве приговорил к двум годам и 2,5 года колонии охранников обменного пункта Сергея Гребенюкова и Романа Московского, которые избили Жданова и заставили его удалить фотографии, сделанные в рамках редакционного задания. Фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом).

"Закон есть закон, он не любит шутить. Мы защищали честь всего журналистского сообщества. И адвокатура, и прокуратура два года боролись за правду, чтобы закон дал правильную оценку. Конечно, это хороший прецедент, потому что по этой статье не было вынесено никаких широких приговоров, решений суда. Как сказала моя адвокат, журналисты много рискуют жизнью, выполняя свой профессиональный долг, все время подвергаются какой-то опасности. Мало реальных случаев, когда кто-то четко становится на защиту журналиста. Мне кажется, этот случай надо взять за основу на будущее, потому что это не первое и не последнее нападение на журналиста, мы об этом часто слышим", - рассказал Жданов.

Приговор в отношении Гребенюкова и Московского Жданов назвал справедливым. При этом журналист подчеркнул, что не испытывает никаких радостных чувств по поводу решения суда. "Я не кровожадный человек, не злой, наоборот, добрый. Поэтому я не испытываю радости от того, что этих ребят посадили", - добавил он.

Ранее следствие и суд установили, что 3 ноября 2020 года журналист издательского дома "Коммерсантъ" в соответствии с редакционным заданием фотографировал фасад здания на Кутузовском проспекте. Обвиняемые, осознавая, что перед ними журналист, воспрепятствовали его законной профессиональной деятельности, потребовали удалить сделанные снимки и, получив отказ, ударили корреспондента, отобрали фотокамеру и заставили удалить снимки. 12 октября 2021 года суд в Москве приговорил Гребенюкова и Московского к году исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Тогда они были признаны виновными по ст. 116 УК РФ (побои).