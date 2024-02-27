Железнодорожную станцию Москва-Рижская перевели на цифровую систему управления

Всего на МЖД 85 станций, где внедрена микропроцессорная система управления движением

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Цифровую систему управления установили на железнодорожной станции Москва-Рижская. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На Московской железной дороге завершились работы по переводу станции Москва-Рижская и прилегающих участков на цифровую систему управления движением. Это позволит повысить надежность и эффективность работы железнодорожной автоматики, а также обеспечить движение поездов в тактовом режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 36-часовое технологическое "окно" железнодорожники провели масштабные работы по обновлению и введению в действие устройств микропроцессорной централизации.

"В частности, на перегоне протяженностью 14 км проведена работа по вводу в действие порядка 170 элементов напольного оборудования - светофоров, трансформаторов, рельсовых цепей, стрелочных электроприводов. Произведено переоборудование системы автоблокировки на перегоне Москва-Рижская - Подмосковная", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, построена увязка между станциями Москва-Каланчевская и Москва-Товарная-Октябрьская, которая позволит создать дополнительные маршруты следования поездов между Московской и Октябрьской железными дорогами.

"Всего на МЖД 85 станций, где внедрена микропроцессорная система управления движением. Из них 21- в границах Московских центральных диаметров. В этом году еще четыре крупные станции МЦД станут цифровыми. В частности, с переводом на микропроцессорную централизацию станции Москва-пассажирская-Смоленская МЦД-4 станет полностью цифровым", - заключил начальник МЖД Валерий Танаев, слова которого приводит пресс-служба МЖД.