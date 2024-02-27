Кандидаты в президенты выступили за доступность экопродуктов и отказ от пальмового масла

Николай Харитонов, Владислав Даванков и доверенное лицо Леонида Слуцкого Никита Березин также призвали поддержать российских фермеров в сбыте своей сельхозпродукции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кандидаты в президенты РФ в ходе теледебатов выступили за доступность экологически чистых продуктов, поддержку российских фермеров в сбыте своей сельхозпродукции, а также призвали отказаться от пальмового масла в пищевой промышленности.

Дебаты, посвященные теме сельского хозяйства, мерам государственной поддержки отечественных сельхозпроизводителей, продовольственной безопасности и доступности здорового питания, прошли в эфире телеканала "Россия-1". Участие в них приняли кандидаты в президенты Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"), а также доверенное лицо Леонида Слуцкого (ЛДПР) - Никита Березин.

Как пояснил в ходе дебатов Даванков, необходимо сделать доступнее для россиян качественные продукты питания. "Люди выбирают продукты там, где покалорийнее. Вопрос качества этих продуктов стоит на третьем месте. Первый вопрос - всегда стоит цена. Наша задача сделать так, чтобы такие продукты, экологически полезные, стоили дешевле. Как это сделать? Это можно сделать только внедряя новые технологии", - отметил Даванков.

В свою очередь Харитонов выступил за отказ завоза пальмового масла в Россию и использование его в изготовлении продуктов, поскольку оно негативно влияет на здоровье людей. "Я категорически против завоза пальмового масла. Категорически. Не пугая телезрителей, скажу, что пальма - самое низкое технического качества масло идет в пищевку, в молочку, вызывает раннюю аллергию и онкологию", - пояснил Харитонов.

Березин, в ходе дебатов заявил, что одной из главных проблем для российских фермеров является реализация своих товаров, отметив, что сегодняшние реалии "сломали историю" с фермерскими продуктами, которые "действительно раньше были на наших полках".

Кроме того, как заявил Березин, ЛДПР выступает за обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников, а не только младших классов, как это действует сейчас.