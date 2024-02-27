Дагестан восстановил 25 объектов в Михайловском районе Запорожской области

На эти цели правительством региона в 2023 году было выделено порядка 200 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана восстановили в подшефном Михайловском районе Запорожской области 25 объектов. Правительством региона в 2023 году выделено порядка 200 млн рублей, сообщил в ходе доклада в парламенте республики председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"На территории Михайловского района Запорожской области Российской Федерации при содействии республики было восстановлено 25 объектов, в основном это социальные объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели в прошлом году правительством республики выделено порядка 200 млн рублей. Оказана существенная помощь в части благополучного прохождения осенне-зимнего периода", - сказал Абдулмуслимов.

Как рассказал премьер Дагестана, эффективно работает филиал госфонда "Защитники Отечества" и региональный социальный фонд "Все вместе".

"Правительством региона в 2023 году из резервного фонда в фонд "Все вместе" в общей сложности перечислено порядка 600 млн рублей, а всего из различных источников поступило средств на сумму 848 млн рублей. Большая часть этих средств была направлена на поддержку семей и военнослужащих, получивших ранения. Семьям погибших оказывается разноплановая помощь, вплоть до бытовой. Никто не остается без внимания - это наша обязанность", - добавил Абдулмуслимов.