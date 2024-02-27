В Чувашии форум первичных отделений "Единой России" собрал более 1 тыс. участников

Лучшие предложения и проекты, предложенные на тематических площадках, власти региона возьмут в работу

ЧЕБОКСАРЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Первый в Чувашии республиканский форум первичных отделений партии "Единая Россия" (ЕР) прошел с участием более 1 тыс. человек, сообщил журналистам секретарь регионального отделения партии, спикер республиканского госсовета Леонид Черкесов. Лучшие предложения и проекты, предложенные на тематических площадках, власти региона возьмут в работу.

"Республиканский форум первичных отделений партии прошел [в Чувашии] впервые, <…> он объединил более 1 тыс. человек. <…> Мы одни из первых в [России] это движение начали", - отметил Черкесов.

По его словам, цель форума - объединение первичных и местных отделений, обсуждение актуальных вопросов и проблем на территориях, обмен лучшими практиками. Дискуссии прошли на тематических площадках, посвященных развитию сельской местности и городской среды, сохранению национальной культуры и поддержке семей. Участники также обсудили вопросы социально-экономического развития республики, укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма.

Глава Чувашии Олег Николаев на пленарном заседании подчеркнул, что по итогам форума лучшие проекты могут быть реализованы на государственном уровне. "[Лучшие] предложения возьмем в работу, потому что в текущем году мы запустили обсуждение [для обновления] нашей комплексной программы социально-экономического развития. Напомню, мы с вами вместе обсуждали [программу] в 2020 году, практика такого всенародного обсуждения <…> показала правильность <…> подхода", - пояснил Николаев.