В Нидерландах единый центр приема украинских беженцев переполнен и закрыт

Согласно заявлению местных властей, откроется он только после того, как в нем останется не более 80 человек и "появятся реальные перспективы для размещения украинцев"

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Единый центр приема украинских беженцев в Нидерландах закрыт из-за переполненности. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на местные власти.

"Центр переполнен, что приводит к недостаточному количеству мест для размещения, длинным очередям в санитарные помещения и недостаточному личному пространству", - пояснило управление безопасности региона Утрехт.

Согласно задумке властей, единый центр на 140 мест должен был служить своего рода хабом, куда бы обращались все украинские беженцы, прибывшие в Нидерланды в поисках убежища. Отсюда их должны были в течение 24 часов расселять по другим центрам, разбросанным по всей стране. Однако свободные места в них закончились, переселять беженцев стало некуда.

Во вторник в центре ночевали 156 человек. Как заявили местные власти, откроется он только после того, как в нем останется не более 80 человек и "появятся реальные перспективы для размещения украинцев". Прибывающим беженцам, если они не входят в категории наиболее уязвимых лиц по возрасту или состоянию здоровья, пока рекомендуется самостоятельно искать варианты для размещения.

Мэр Утрехта Шарон Дейксма назвала закрытие центра "сложным, но необходимым шагом". "Мы пошли на закрытие с тяжелым сердцем, - отметил глава управления безопасности Яп Донкер. - Учитывая крайне сложную ситуацию, я хотел бы обратиться со срочной просьбой организовать больше мест на национальном уровне".