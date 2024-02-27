Музыканты передали травмоцентру в Донецке медикаменты, телевизоры и ходунки

Также артисты дали концерт военнослужащим

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские музыканты передали Республиканскому травматологическому центру в Донецке медикаменты, технику, инвалидные коляски и ходунки, а также выступили перед военнослужащими - участниками специальной военной операции и проходящими лечение бойцами. Об этом рассказал ТАСС генеральный продюсер компании "Archer Music" Арам Арчер.

"Навестили наших бойцов в ЛНР, подарили подарки на 23 февраля, привезли им гуманитарку, медикаменты, технику. Дали концерты, подняли настроение бойцам. Также посетили Республиканский травматологический центр в Донецке, медикаменты, технику, инвалидные коляски, ходунки передали", - отметил он.

Организовать передачу гуманитарной помощи помог фонд "Добро и дело", который участвовал в закупке медикаментов и оборудования. Артисты доставили для бойцов и нательное белье.

Генеральный продюсер также рассказал, что заместитель главного врача Вадим Оноприенко передал артистам список оборудования, в котором еще нуждается травмоцентр. Артисты планируют в апреле привезти больнице все необходимое.

"Мы никуда не уехали [несмотря на обстрелы]. Труднее всего, конечно, было в 2014 году, когда у нас из 750 осталось всего 140 человек, я тогда заведовал приемным отделением. Я здесь больше приношу пользы на передовой", - отметил Оноприенко в беседе с музыкантами.

Кроме того, артисты - Маша Малиновская, Alexsay, Grechanik, Арам Арчер, Алик Назарян - при поддержке Министерства молодежной политики ДНР провели встречу с молодежью Донецка.