Bild: первый район в ФРГ вводит обязательные общественные работы для беженцев

Они должны будут работать четыре часа в день, оплата составит 80 центов в час

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Район Зале-Орла в германской федеральной земле Тюрингия первым в стране вводит обязательные общественные работы для проживающих там беженцев. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, глава администрации района использует закон об убежище, чтобы обязать просителей убежища работать. В частности, беженцев планируется привлекать к выполнению таких работ, как уборка улиц, подстригание живых изгородей и уборка снега. Работать просители убежища должны будут четыре часа в день, оплата составит 80 центов в час. Таким образом, за месяц они будут получать €64. Ожидается, что первые беженцы приступят к общественным работам уже в ближайшее время.

"Сейчас мы постепенно, но решительно выполняем решение районного совета. Тех, кто не хочет работать, я должен мотивировать. Речь идет о том, чтобы послать сигнал о том, что люди, которым дают деньги налогоплательщиков, должны что-то вернуть обществу, а не сидеть весь день на скамейке в парке", - приводит газета слова Кристиана Хергота, возглавляющего район Зале-Орла.

В то же время он добавил, что для выполнения предложенного перечня работ беженцам не требуется знание немецкого языка.

Ранее бургомистр Баден-Бадена (федеральная земля Баден-Вюртемберг) Дитмар Шпет в интервью новостному порталу Focus-online заявил, что населенный пункт сильнее других городов Германии "пострадал" от украинских беженцев. По его словам, с момента начала украинского кризиса "здесь зарегистрировались около 3 тыс. украинских беженцев". Всего в Германию с начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года прибыли более 1 млн беженцев с Украины. По данным Федерального агентства по вопросам занятости, сейчас гражданские пособия в Германии получают около 700 тыс. украинцев.