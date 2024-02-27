В Нижнем Новгороде и Волгограде проведение концертов Анны Асти находится под вопросом

Билеты пропали из продажи во Дворце спорта "Нагорный", в выставочном комплексе "Экспоцентр" не исключили перенос концерта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Билеты на запланированный в Нижнем Новгороде концерт одной из участниц скандальной "голой вечеринки" в клубе "Мутабор" Анны Асти пропали из продажи, а в Волгограде не исключен перенос концерта. Об этом ТАСС сообщили представители сервиса продажи билетов и представители организаторов концерта.

Концерт Асти во Дворце спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде должен был состояться 1 апреля. Сейчас на сайте сервиса покупки билетов опубликована афиша концерта Асти в Нижнем Новгороде, однако дата концерта не указана, возможности для покупки билетов нет. "Письма от организатора официального нет. Билеты не продаются", - сообщила ТАСС представитель сервиса.

Как ТАСС сообщили в выставочном комплексе Волгограда "Экспоцентр", где 19 марта должен состояться концерт, никакой информации или распоряжений об отмене выступления исполнительницы не поступало. "Мы за два дня будем знать. Вполне возможно, что его перенесут", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в концертном агентстве "Ветер перемен", которое организует выступление в Волгограде, сообщили ТАСС, что в настоящее время билеты на концерт есть в продаже, почти все они распроданы. "Мы у билетного оператора не забираем выручку за этот концерт. Все деньги находятся у билетного оператора, в случае отмены или переноса все зрители свои деньги получат обратно", - сообщила агентству директор организации Наталия Селиванова.

Во вторник 27 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что концерты Асти начали отменять по всей России. По информации Mash, речь идет о концертах в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

21 декабря 2023 года Асти стала участницей "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор". Гостями вечеринки были также артисты Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, журналистка Ксения Собчак и другие. Мероприятие вызвало резронанс в обществе, многие участники впоследствии выступили с публичными извинениями. Один из участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.