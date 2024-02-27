Мурашко отметил необходимость разработать в НАО план по ускорению постановки диагнозов

Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время в регион активно поступает новое медицинское оборудование

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ряд шагов для скорейшей постановки диагнозов, особенно при онкологических заболеваниях, необходимо предпринять в Ненецком автономном округе (НАО), специалисты федерального уровня помогут разработать комплексный план, что нужно в том числе по оборудованию, рассказал журналистам в Нарьян-Маре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он посетил основные медицинские учреждения региона.

"Необходимо дополнительно к тому, что уже сегодня имеется, [рассмотреть] блок вопросов, который касается профилактического направления, ранней диагностики, введения пациентов с хроническими заболеваниями, с сопровождением. Необходимо в том числе рассмотреть блок вопросов <...> по ускорению постановки диагнозов, в частности по онкологии. Мы это сегодня все будем обсуждать. Поэтому приехали специалисты, которые помогут нам разработать комплексный план развития, дальнейшие шаги, именно технологические, по оборудованию", - сказал Мурашко.

В настоящее время в НАО активно поступает новое медицинское оборудование, по словам Мурашко. Более 300 млн рублей направлено на модернизацию первичного звена, что важно для ранней диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Министр напомнил, что регион заполярный, с низкой плотностью населения, что накладывает отпечаток на состояние медицины. В НАО развита санавиация, она работает не только по экстренным случаям, но транспортирует и плановых пациентов. "Видим, что хорошо организована помощь беременным женщинам, наблюдение по месту жительства и доставка в критические сроки, когда это необходимо для проведения скринингов. Мы видим [это] сегодня по младенческой смертности, она говорит о том, что эта система работает очень грамотно и профессионально", - пояснил Мурашко. Регион развивает так называемую мобильную медицину, оборудование на высокопроходимых машинах используется для выезда в труднодоступные населенные пункты.

Он также сказал, что для НАО важно развитие коммуникации с медорганизациями Архангельской области и федеральными центрами. "Однозначно будем помогать как методически, так и практически, оказывая медицинскую помощь, направляя сюда специалистов", - резюмировал он.