В Крыму опровергли информацию об операции "Перехват" из-за группы людей в Джанкое

Такие сообщения ранее появились в местных соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма опровергли информацию о введении полицией республики плана "Перехват" из-за якобы обнаруженной подозрительной группы людей в Джанкое, который находится на границе с Херсонской областью. Об этом сообщили в оперштабе Республики Крым.

"В интернете появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана "Перехват" по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам", - уточнили в Telegram-канале оперштаба.

Ранее в местных соцсетях появилась информация о введении в Крыму плана "Перехват" из-за якобы обнаруженной группы людей возле военного аэродрома. По данным Telegram-каналов, они якобы осматривали объект и железнодорные пути.

В новость внесена правка (18:40 мск) - передается с уточнениями в лиде.