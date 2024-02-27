Протестующие фермеры забросали яйцами здание канцелярии польского премьера

По данным варшавской мэрии, около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Польские фермеры в ходе массовой акции протеста в Варшаве забросали яйцами здание, где находится аппарат главы правительства. Об этом сообщил портал Interia.pl, журналисты которого ведут репортаж с места событий.

По его данным, протестующие направились от Сейма (нижняя палата польского парламента) по окончании консультаций представителей фермеров с его спикером Шимоном Холовней к канцелярии премьера. Аграрии перед встречей с ее главой Яном Грабецом закидали здание ведомства яйцами.

Согласно последним сообщениям варшавской мэрии, около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в польской столице 27 февраля. Сами организаторы "Марша на Варшаву" сообщают о 30-50 тыс. участников.

Участники акции с утра стали собираться у Дворца науки и культуры, подаренного социалистической Польше Советским Союзом в 50-х годах ХХ века. Там сотни протестующих начали запускать петарды и жечь дымовые шашки. Серьезных инцидентов зарегистрировано не было, однако полиции несколько раз пришлось вмешаться. Трамвайное и автомобильное движение в центре было парализовано.

В 11:00 по местному времени (13:00 мск) участники акции начали движение к зданиям Сейма и канцелярии премьер-министра Дональда Туска. В их руках плакаты и транспаранты с требованиями запретить ввоз в Польшу агропродукции с Украины.

Главными требованиями участников "Марша на Варшаву" является эмбарго на ввоз в Польшу украинского зерна и других продуктов, а также отмена "Зеленого курса" - экологического плана ЕС по достижению к 2050 году нулевых углеродных выбросов в атмосферу.