В Петербурге выявили превышение по нефтепродуктам в стоках на побережье Финского залива

Содержание нефтепродуктов превышено в 6,3 раза, фосфат-ионов - в 3,1 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Повышенное в несколько раз содержание нефтепродуктов, а также других химических соединений обнаружили в стоках на побережье Финского залива в поселке Комарово в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

"В пробах, отобранных на побережье Финского залива в п. Комарово из трубы, по которой в момент проведения государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора выездного обследования, происходил сброс сточных вод с характерными запахом, свойственным хозяйственно-бытовым стокам, выявлены превышения по пяти показателям, среди которых: БПК5, ХПК, аммоний-ионы, фосфат-ионы по фосфору и нефтепродукты. Стоки по рельефу местности поступают в Финский залив. Источник сброса не определен", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Росприроднадзоре, содержание нефтепродуктов превышено в 6,3 раза, фосфат-ионов - в 3,1 раза. БПК-5, или биохимическое потребление кислорода, которое показывает, сколько оксигена было затрачено в течение 5 суток, увеличено в 53 раза. Показатель аммоний-иона увеличен в 27,3 раза. Ведомство планирует провести повторные обследования, чтобы определить возможные источники сброса. Также управление готовит материалы для прокуратуры и правоохранительных органов.

Обследование провели после обращений жителей Курортного района. Ранее они сообщили в надзорное ведомство о возможных нарушениях. В результате, помимо трубы, по которой происходил сброс, специалисты заметили при осмотре, что с территории одного из домовладений физического лица под дорогой протянут шланг, по которому на территорию памятника природы регионального значения "Комаровский берег" сбрасываются сточные воды. Ранее собственнику участка объявляли предостережение, однако сброс продолжается.