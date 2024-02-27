В Сочи готовы принять участников Всемирного фестиваля молодежи

Безопасность гостей фестиваля обеспечат правоохранительные структуры

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Инфраструктурные объекты и общественные пространства Сочи готовы к встрече 20 тыс. участников и гостей Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города-курорта.

"С 1 по 7 марта пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Делегации уже прибывают, ожидаем 20 тыс. участников. Сочи принимает непосредственное участие в проведении этого международного события и полностью готов", - говорится в сообщении.

На улицах города выполнено масштабное благоустройство, тематически оформлены объекты городской среды, в том числе крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры - аэропорт и железнодорожные вокзалы. Организаторов и участников фестиваля встречают волонтеры и творческие коллективы города и края. Также для гостей города-курорта подготовлена программа культурных и спортивных мероприятий.

Сформированы бригады дорожников и коммунальщиков для круглосуточного дежурства. Безопасность гостей фестиваля обеспечат правоохранительные структуры.

Ранее пресс-служба Сириуса сообщала, что продажа алкогольной продукции на время проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории будет ограничена. Меры по ограничению розничной продажи алкоголя будут действовать в местах размещения клиентских групп фестиваля, а также в местах проведения фестиваля и на прилегающих к ним территориях. Решение принято, чтобы обеспечить безопасность участников фестиваля и поддержать общественный порядок.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.