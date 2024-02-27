В Астраханской области ввели режим ЧС из-за узелкового дерматита у крупного рогатого скота

Для ликвидации ЧС предприняты необходимые мероприятия, в том числе информирование граждан, осмотр животных, их вакцинация или изъятие

АСТРАХАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о введении чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за узелкового дерматита, который был обнаружен у крупного рогатого скота в селе Сахма в Володарском районе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти региона.

"Признать произошедшее событие, возникшее в результате выявления очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории населенного пункта Сахма <...>, чрезвычайной ситуацией. Отнести возникшую ЧС к чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в распоряжении.

Для ликвидации ЧС предприняты необходимые мероприятия, в том числе информирование граждан, осмотр животных, их вакцинация или изъятие, а также введение запрета на продажу мяса и молока в селе и вывоз их за пределы населенного пункта. Кроме того, на дорогах установлены круглосуточные контрольно-пропускные пункты и санитарные барьеры.

Нодулярный дерматит - это инфекционное заболевание млекопитающих. Причиной является поражение организма вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. Случаев передачи инфекции от животных к людям не зафиксировано.