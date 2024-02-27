Омбудсмен ДНР получила благодарность президента РФ за успехи по защите прав и свобод

Дарья Морозова занимает пост омбудсмена ресублики с 2014 года

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова получила благодарность президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня для меня было большой честью принять из рук уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Николаевны Москальковой благодарность от президента России Владимира Владимировича Путина за достигнутые успехи в защите прав и свобод человека и гражданина", - написала Морозова в своем Telegram-канале.

Она выразила уверенность, что после завершения интеграции в российское правовое поле республика станет одним из примеров верховенства гуманизма и справедливости.

Морозова занимает пост омбудсмена ДНР с 2014 года - с момента учреждения в республике этой должности. После вступления региона в состав России парламент сохранил за Морозовой этот пост.