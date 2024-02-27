Авторов, пишущих для молодежи, отметят в рамках литературной премии "Ясная Поляна"

Награждаться будут авторы книг, предназначенных для читателей возрастом от 16 до 30 лет, а также книг, посвященных молодежной проблематике

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Номинацию "Молодость" впервые ввели в 2024 году в рамках крупнейшей в России литературной премии "Ясная Поляна", призовой фонд составит 400 тыс. рублей. Награждаться будут авторы книг, предназначенных для читателей возрастом от 16 до 30 лет, а также книг, посвященных молодежной проблематике, сообщила пресс-служба музея-заповедника Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".

"Номинация "Молодость" учреждена с целью разнообразить круг произведений, рассматриваемых жюри премии "Ясная Поляна", уделить больше внимания книгам для молодой читательской аудитории 16-30 лет и о ней, а также предоставить их авторам больше возможностей для творческой реализации", - говорится в сообщении.

Наградой будут отмечены произведения современных авторов на русском языке, призовой фонд новой номинации составит 400 тыс. рублей. "Новая номинация особенно символична: немногие знают, что по изначальному замыслу Толстого трилогия о взрослении "Детство. Отрочество. Юность" должна была стать тетраптихом. Толстой планировал написать еще одну часть - "Молодость", и назвать свое произведение "Четыре эпохи развития", - приводит пресс-служба слова председателя жюри премии "Ясная Поляна", советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.

Прием заявок на номинацию "Молодость" продлится с 27 февраля по 22 апреля. Номинаторами могут выступить издательства и редакции литературных журналов, короткий список и лауреата номинации определит жюри, сформированное из выпускников Школы литературной критики им. В. Я. Курбатова. "Для определения лауреата в новой номинации "Молодость" будет сформировано отдельное жюри, состоящее из выпускников Школы критики. Это жюри самостоятельно определит короткий список номинации "Молодость" и выберет победителя", - добавил Толстой.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях "Современная русская проза", "Иностранная литература", а также в номинациях "Пропущенные шедевры", "Личность", "Выбор читателей".

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин, Саша Николаенко, Венко Андоновский, Юрий Абрамов, Ирина Дорогина, Рагим Джафаров и другие.