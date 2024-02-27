Фермеры проведут новые акции протеста в Варшаве 6 марта

Аграрии выразили недовольство ходом переговоров с польскими властями и угрожают усилить протесты по всей стране

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новые протесты фермеров пройдут в польской столице Варшаве в начале марта. Об этом заявил один из организаторов протестного движения аграриев Щепан Вуйчик по итогам встречи с главой канцелярии премьер-министра Яном Грабецом.

"Протесты будут продолжаться, 6 марта снова встретимся в Варшаве. Мы будем продолжать блокаду [дорог и городов] в Польше, мы не уйдем с баррикад", - цитирует слова Вуйчика портал Interia.pl. Аграрии выразили недовольство ходом переговоров с польскими властями и угрожают усилить протесты по всей стране.

По данным варшавской мэрии, около 10 тыс. человек приняли участие в "Марше на Варшаву" 27 февраля. Протестующие запускали петарды, жгли дымовые шашки, а также забросали яйцами здание канцелярии польского премьера. Серьезных инцидентов зарегистрировано не было, однако полиции несколько раз пришлось вмешаться. Трамвайное и автомобильное движение в центре было парализовано.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.