Власти Аргентины запретят гендерно-нейтральный язык в документах

Кроме того, власти намерены бороться с "лишним использованием женского рода"

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины намерено запретить использование гендерно-нейтрального языка в официальных документах. Об этом сообщил официальный представитель администрации главы государства Мануэль Адорни.

"По указанию Хавьера Милея будут предприняты действия для запрета инклюзивного языка во всех государственных органах", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Адорни, в частности, в документах будет запрещено использовать вместо зафиксированной в словаре буквы "o" знаки "X", "@" и "e", применяемые в том числе для обозначения людей, считающих себя небинарными персонами.

Кроме того, власти намерены бороться с "лишним использованием женского рода". По закрепленным Королевской академией испанского языка правилам, существительные в мужском роде и множественном числе включают в себя обозначение женщин.

Ранее министр обороны Аргентины Луис Петри запретил использовать вооруженным силам обращения и ранги в формах, которые не закреплены Королевской академией испанского языка. Речь идет об использовании таких слов как генерал, сержант и солдат в форме феминитивов.