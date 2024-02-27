Глава Дагестана счел неправильными попытки артистов реабилитироваться концертами в СВО

Сергей Меликов также отметил, что "голые вечеринки" являются попыткой влияния извне на государственную идеологию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов считает неправильным попытки знаменитостей, в том числе участников "голой вечеринки", реабилитироваться в глазах общества проведением концертов в зоне СВО. Подобные вечеринки являются попыткой влияния извне на государственную идеологию, сообщил глава региона на пресс-конференции в ТАСС.

"Что такое международное влияние на государственную идеологию? Что мы можем с нее сегодня пожинать? "Голые вечеринки" или огромное количество людей, которые получив образование и заработав определенный капитал в России, выехали за рубеж и теперь оттуда, извините за выражение, тявкают, или тех кто позиционировав себя в негативном свете, быстренько отправляются в зону СВО для того чтобы двумя тремя концертами поменять отношение к себе со стороны большинства граждан, которые действительно исповедуют патриотизм и любовь к родине. Ну наверное это не правильно", - сказал Меликов, отвечая на вопрос об отмене запрета на государственную идеологию.

По его словам, влияние на идеологию извне ощущается и на Кавказе. "Там есть незыблемые вещи: семья, брак, отношение к старшим, отношение к детям. Но даже эти ценности, которые являются незыблемыми тоже пытаются раскачивать", - добавил Меликов.

Скандальная "голая вечеринка" была организована в декабре блогером Анастасией Ивлеевой. Ее гостями тогда стали многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Вечеринка вызвала общественное порицание, в итоге принявшие в ней участие звезды публично извинялись за причастность к событию. Позднее несколько участников вечеринки посетили регионы Донбасса и Новороссии. Народный артист России Филипп Киркоров во время своей поездки в Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) посетил больницу и разрушенный концертный зал ДК "Шахтер". Российский певец Дима Билан посетил Донецк с гуманитарной миссией, доставив оборудование и пожертвование в приют для животных "Пиф". По словам замминистра информации ДНР, Даниила Безсонова, в ближайшее время поездку в Донецк планирует совершить и блогер Анастасия Ивлеева.