В Калининградской области начали прием заявок на гранты проекта "Балтийское долголетие"

Распределением средств будет заниматься межведомственная конкурсная комиссия

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области объявили о начале приема заявок на получение грантов регионального проекта "Балтийское долголетие", ориентированного на организацию и проведение мероприятий для пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Заявки на гранты будут приниматься до 11 марта включительно. <...> Грантовый фонд "Балтийского долголетия" формируется из средств регионального бюджета и составляет в 2024 году 90 млн рублей. Максимальный размер одного гранта - 500 тыс. рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Государственную поддержку на конкурсной основе смогут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, государственные и коммерческие организации, реализующие социально значимые проекты, которые направлены на поддержку активного долголетия граждан старшего поколения. Распределением средств будет заниматься межведомственная конкурсная комиссия. Центр социальной поддержки населения будет контролировать процесс. В любом из его отделений также бесплатно оформляются карты участника проекта.

Участниками и получателями бесплатных услуг по проекту станут не менее 7 тыс. жителей всех муниципалитетов области, а господдержку получат 200 социально значимых проектов. "В Калининградской области проживают почти 250 тыс. жителей старше трудоспособного возраста, 24% от всего населения. Эти граждане стали целевой группой проекта "Балтийское долголетие", - отметила министр социальной политики области Анжелика Майстер.

При разработке проекта учитывались интересы и потребности граждан старшего поколения. В результате проведенного опроса выяснилось, что наибольшей популярностью среди них пользуются услуги в сфере туризма и дополнительного образования по освоению новых технологий в интернете, а также спортивно-оздоровительные занятия.