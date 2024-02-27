В Новгородской области в рамках пилотного проекта вручили первые жилищные сертификаты

Проект реализуется на территории Боровичского, Валдайского и Старорусского районов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Первые жилищные сертификаты вручили жителям трех районов Новгородской области в рамках пилотного проекта "Рождаемость". Также во всех районах начнется строительство новых многоквартирных домов, в Старой Руссе - впервые за 10 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Жилищные сертификаты получили жители районов - участников пилотного проекта. Их обладателями стали 22 семьи, в 12 из которых в этом году родились первые дети, в десяти - четвертый, пятый и даже седьмой ребенок. Проект реализуется на территории Боровичского, Валдайского и Старорусского районов Новгородской области. По инициативе глав этих районов была введена новая мера поддержки семей с детьми в виде предоставления жилищного сертификата. В Старой Руссе уже началось строительство многоквартирного дома на 56 квартир, впервые за 10 лет. В Боровичском и Валдайском районе также стартовали подготовительные работы", - сообщили в пресс-службе.

Сертификаты будут вручаться при рождении первого, а также четвертого и последующих детей. При рождении первенца его сумма - 350 тыс. рублей, при рождении четвертого ребенка и последующих - 800 тыс. рублей. Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий.

По информации правительства региона, в Боровичах будет построено два трехэтажных многоквартирных дома на улице Бианки. В Валдае до конца года построят дом на 40 квартир по ул. Ленина.

По словам главы Валдайского района Юрия Стадэ, в непосредственной близости от возводимого дома откроется Семейный многофункциональный центр, построены детская и спортивная площадки. Как рассказала глава Старорусского района Елена Комарова, к концу этого года будет построен новый четырехэтажный дом с квартирами улучшенной планировки.