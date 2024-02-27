Полиция и погранохрана Литвы готовятся реагировать на блокаду границы польскими фермерами

Польские фермерские организации заявили, что приступят к проверке грузов, которые ввозятся в страну с территории Литвы

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Литовская полиция и пограничная служба готовятся к реагированию на инциденты, которые могут произойти в районе границы с Польшей в связи с намерением польских фермеров блокировать дороги в знак протеста против того, что доставленное в Литву украинское зерно литовские перевозчики незаконно возвращают в Польшу. Об этом сообщил журналистам представитель департамента полиции балтийской республики Рамунас Матонис.

"Конечно, готовимся, но пока идет сбор информации, обмениваемся ею с польскими коллегами. Пока неясно, какие именно формы примет акция протеста", - сказал он.

Как отметил представитель погранохраны Гедрюс Мишутис, пограничники готовы прийти на помощь полиции. "Опыт реагирования на разного рода транспортные инциденты, очереди, пробки у нас есть", - сообщил он.

Польские фермерские организации заявили, что приступят к проверке грузов, которые ввозятся в страну с территории Литвы. Это может заблокировать дороги в пограничном регионе.