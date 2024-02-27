В Челябинской области прокомментировали видео с неопознанным летающим объектом

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, видео являются фейком

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Опубликованные в социальных сетях видео с неопознанным летающим объектом, который якобы пролетает над Челябинском, являются фейком. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Челябинской области.

"Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ГУ МЧС России по региону добавили, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному поводу не поступало. Камерами видеонаблюдения данная информация также не подтверждается.